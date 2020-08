Lyon : les lignes de métro A et B ne circuleront pas plusieurs soirées au mois d'août

Cet arrêt ponctuel permettra aux travaux d'automatisation des lignes d'avancer



Les travaux d'automatisation de la ligne B du métro lyonnais se poursuivent et s'accélèrent au moins d'août, pendant que les lyonnais sont en vacances.

Dés le 3 août au soir, la fréquence des travaux s'intensifie et les horaires sont modifiés. Ces travaux ne concernent pas seulement la ligne B puisque la ligne A sera elle aussi impactée par ces changements :

L’exploitation en pilotage automatique intégral avec les nouvelles rames de métro permettra d’augmenter la fréquence de passage et donc la capacité de la ligne B. Pour rejoindre la ligne B, les nouvelles rames emprunteront quotidiennement les voies de la ligne A depuis Vaulx-en-Velin, où se situent les ateliers de maintenance et de remisage de ces deux lignes, annonce TCL.

Pour vos prochains déplacements en empruntant ces lignes, veuillez prendre en compte ces modifications :

Métro B fermé les - 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26 et 27 août.

Métro A fermé les 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12 et 13 août.

Des bus relais seront à disposition dés 21h et passeront toutes les 10 à 15 minutes entre Vaux-la-Soie et Perrache ainsi qu'entre Charpennes et Gare d'Oullins.