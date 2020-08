Lyon : le stationnement est gratuit en août en zone Tempo

Plus de 35 000 places de stationnement seront ainsi gratuites pendant tout le mois !



Pour tous les lyonnais qui se déplacent en voiture, ceci est une bonne nouvelle pour vous ! À compter du samedi 1er août et jusqu'au lundi 31 août, le stationnement en extérieur sera gratuit à Lyon sur toute la zone Tempo soit 35 200 places qui seront disponibles gratuitement !

La zone Tempo englobe le Vieux-Lyon, Les Brotteaux, Bellecombe, La Part-Dieu, Monplaisir, Puvis de Chavannes, la Croix-Rousse ainsi que le sud de la Presqu'île.

Autre bonne nouvelle, le stationnement sur la voiries à Lyon sera gratuit pour tous pendant tout le mois d'août ! Cependant, les zones Presto et Nocturne restent payantes : pour rappel, le tarif à l’heure en zone Presto est de 2€ (mais gratuit entre 19h et 9h, les dimanches et jours fériés). Les personnes disposant de vignettes de stationnement pourront se garer gratuitement dans des zones Presto ou Tempo.