Lyon est la première destination de l’été en France en covoiturage !

Lyon écrase ainsi toutes les autres grandes métropoles françaises



Et on en est pas peu fiers ! Notre belle attire de plus en plus de visiteurs venus de toute la France ! Blablacar a annoncé, après un compte des réservations de covoiturages sur leur plateforme au mois de juillet 2020, que Lyon est la première destination française pour les covoiturages.

Rien que pour le mois de juillet, c'est plus de 100 000 places qui ont été réservées direction la Capitale des Gaules. Il faut admettre que Lyon offre des vues incroyables, des restaurants délicieux, de nombreux parcs, de magnifiques monument, sans parler d'une multitude de bars où il fait bon boire un verre !

Les visiteurs viennent de partout en France; plus de 5 000 communes différents ont été identifiées ! Parfois, il s'agit de trajets dépassant les 400km ! Comme on les comprend...