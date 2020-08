Lyon : le port du masque bientôt obligatoire dans certaines rues

Céline de Laurens, adjointe chargée de la Santé à la mairie de Lyon, a expliqué que le masque deviendrait obligatoire dans certaines rues à compter de la semaine prochaine mais aucune annonce officielle n'a encore été publiée



Ces derniers jours, plusieurs grandes villes françaises telles que Paris, Lille ou encore Marseille imposent le port du masque en extérieur dans certains axes très fréquentés.

Lyon serait également en train de suivre la même voie selon Céline de Laurens qui a déclaré que le port du masque pourrait être obligatoire dans certaines rues et places à partir de la semaine prochaine.

Le Premier Ministre, Jean Castex, avait pris la parole au sujet du port du masque en extérieur mardi dernier en expliquant :

Je vais demander aux préfets d'étendre le plus possible l'obligation du port du masque dans les lieux publics ouverts. Dans 330 communes, cette obligation a été édictée. Il nous faut aller au-delà, et telle est l'instruction émise aux préfets.