330 personnes évacuées du métro par des sapeurs-pompiers

Plusieurs centaines d'usagers ont été bloqués dans les rames du métro entre les stations Hôtel de Ville et Cordeliers à cause d'une panne d'électricité



L'incident s'est produit hier, lundi 17 août, dans le métro lyonnais aux alentours de 15h30. Alors que lles lignes A et B circulaient normalement, une panne de courant est survenue bloquant ainsi les rames du métro.

Sept rames de métro étaient bloquées entre deux stations avec à bord plusieurs centaines de passagers, l'un d'entre eux s'est d'ailleurs saisi de ses réseaux sociaux pour partager l'information :

Une rame de métro bloquée depuis plus d'une heure entre Cordeliers et Hôtel de Ville. Le conducteur ne peut pas évacuer parce qu'il n'a pas l'assurance que le courant est coupé sur les voies.

Les sapeurs-pompiers ont été appelés en renfort pour aider les agents des TCL à évacuer les 330 usagers TCL. La circulation est restée interrompue entre 15h30 et 21h avec des bus relais mis en place dés 17h.



Pour la ligne A, les bus relais étaient disponibles entre Charpennes à Villeurbanne, et La Soie à Vaulx-en-Velin et pour la ligne B, les bus étaient mis en place entre Gare d'Oullins et Part-Dieu.