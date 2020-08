Masque obligatoire à Lyon, découvrez les lieux concernés

Alors que la décision était attendue la semaine dernière, nous connaissons maintenant la liste des lieux où le port du masque est obligatoire à Lyon



Alors que l'épidémie de Covid-19 connait une recrudescence, les préfectures prennent des mesures pour freiner l'accélération de la propagation du virus et rendent le port du masque obligatoire en extérieur.

L'obligation de porter de le masque dans les secteurs et rues que nous allons énumérer est effective dés le samedi 22 août et jusqu'au 31 octobre à Lyon. L'obligation a été organisée par quartiers, rues et également par créneaux horaires pour protéger les lyonnais lors des moments de fortes affluences dans certains secteurs.

Le port du masque en extérieur est obligatoire pour toute personne de plus de 11 ans. Le non-respect de cette obligation entraînera une amende de 135€.

Les zones concernées par l'obligation du port du masque sont :

Entre 18h et 02h -

Sur les berges de Saône y compris leurs accès :

Rive gauche : entre la passerelle de l’homme de la Roche et le pont Bonaparte, entre le pont Kitchener et le pont de la Mulatière.



Sur les berges du Rhône y compris leurs accès :

Rive gauche : entre le pont Morand et le pont de l'Université

Rive droite : entre le pont de la Guillotière et le pont de l’Université.



Ainsi que :

sur le bas des pentes de la Croix Rousse :

rue du Puits Gaillot, rue Ste Marie des Terreaux entre la place des Terreaux et la rue Ste Catherine, rue Ste Catherine, rue Romarin entre la place des Terreaux et la rue Désiré, rue Désiré.

Le masque sera également obligatoire sur les zones de flux et de fortes affluences entre 10h et 23h -

Sur la presqu’île de Lyon dans le périmètre délimité par la rue Joseph Serlin, la place des Terreaux, la rue Constantine, le quai de la Pêcherie, le quai saint Antoine, le quai des Célestins, la place A. Gourju, la rue du Colonel Chambonnet, la place Bellecour, la place le Viste, la rue de la Barre, le quai Jules Courmont, le quai Jean Moulin (Les places Bellecour et des Terreaux, sont incluses de le périmètre).

rue Victor Hugo entre la place Carnot et la place Bellecour

rue Mercière

rue des Marronniers

rue de la Villette sur sa portion au droit de la Place de Francfort

place Charles Béraudier

boulevard Marius Vivier Merle entre la rue du docteur Bouchut et la rue de Bonnel

dans le Vieux Lyon : délimité par la place de la Commanderie, rue St Georges, rue Caillat, montée du Gourguillon, place de la Trinité, rue Tramassac, rue du Boeuf, montée des Chazeaux, montée St Barthélémy, place Saint-Paul, rue Octavio Mey, quai de Bondy, quai Romain Rolland et quai Fulchiron entre la place de la Commanderie et le pont Bonaparte

place Gabriel Péri

rue Paul Bert, entre la place Gabriel Péri et l’avenue de Saxe

cours Gambetta, entre le quai Claude Bernard et la rue Paul Bert

grande rue de la Guillotière, entre la place Gabriel Péri et l’avenue Jean Jaurès

Le masque sera également obligatoire dans tous les marchés de la ville et ce dés l'ouverture de ceux-ci.