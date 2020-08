Le CNRS propose des conférences sur le lac du parc de la Tête d’Or !

Le Centre National de la Recherche Scientifique organise des conférences sur un bateau au beau milieu du lac



Les conférences séduisent de plus en plus ! Loin du format traditionnel, les conférences deviennent de plus en plus intéractives et les sujets de plus en plus diversifiés et les formats innovants.

Le Centre National de la Recherche Scientifique propose à son tour une série de conférences assez insolites puisqu'elles se dérouleront sur un bateau en plein milieu de lac du parc de la Tête d'Or ! Vous pourrez ainsi suivre les enseignements et conseils des plus grands experts et chercheurs tout en profitant d'un cadre magnifique.

Le rendez-vous est fixé au samedi 29 août de 14h à 18h ! Pour assister à la conférence, il faudra monter à bord de la barque et vous laisser emporter. De nombreux spécialistes seront présents : archéologues, généticiens, mathématiciens, astrophysiciens...

Les conférences s'organisent par tour de barque d'une vingtaine de minutes avec à chaque fois un maximum de 5 personnes à bord afin d'être en mesure de respecter les règles de distanciation sociale, et le port du masque sera obligatoire.

L'évènement est entièrement gratuit et aucune inscription n'est nécessaire ! Les conférences sont accessibles dés l'âge de 8 ans.