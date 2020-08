Profitez des cartes Avantage SNCF disponibles à moitié prix jusqu’au 7 septembre !

Les cartes concernées sont les cartes Avantage SNCF Jeune, Senior, Week-end et Famille



Après une longue pause forcée pendant le confinement, la SNCF tente d'attirer à nouveau ses usagers qui sont maintenant plus sceptiques à l'idée de prendre les transports en commun.

Pour rendre son service plus attractif, la SNCF avait déjà mis en place plus de 5 millions de billets à moins de 49€ pour la période estivale. Alors que la rentrée approche à grands pas, le réseau ferroviaire propose maintenant un nouveau bon plan qui comprend des réductions conséquentes sur les cartes Avantages.

Jusqu'au lundi 7 septembre, les cartes Avantages SNCF (qui sont habituellement vendues au prix de 49€) seront vendues à 25€ soit 50% moins cher ! Cette promotion concerne l’Avantage Jeune (12-27 ans), l’Avantage Senior (+60 ans), l’Avantage Week-end et l’Avantage Famille. Toutes ces cartes ont une validité d'un an et permettent d'obtenir des réductions de 30% sur chaque billet de train réservé.

Ces réductions permises grâce aux cartes Avantage concernent les trajets TGV en France métropolitaine ainsi que les trajets jusqu'en Italie, en Suisse, au Luxembourg ou encore en Allemagne.

Pour bénéficier de cette promotion exceptionnelle, rendez-vous directement en gare ou sur le site de la SNCF !