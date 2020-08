Covid-19 à Lyon : une grande campagne de dépistage débute à la sortie du métro, du tram et des gares

Elle va durer jusqu’au 15 septembre.



Il sera possible dès ce lundi de se faire dépister au coronavirus à la sortie du métro, du tram ou encore de la gare. La Métropole de Lyon lance une campagne gratuite et itinérante de dépistage, co-organisée par l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes, le SYTRAL et la Préfecture.

Des tentes vont être installées chaque jour de 11h à 19h à l’extérieur des stations. « Vous devez arriver avec votre masque et donner quelques informations : coordonnées et numéro de sécurité sociale notamment. Des professionnels de santé font un prélèvement par votre nez. C’est un test virologique RT-PCR. Il permet de savoir si vous êtes porteur du virus au moment du prélèvement. Le dépistage dure 5 minutes. Cela peut être désagréable mais ce n’est pas douloureux », explique la Métropole de Lyon. A noter que les résultats seront communiqués sous 48h. Jusqu’à 600 tests pourront être effectués quotidiennement.

Ce sont en tout onze stations qui proposeront ces tests :

-Station de tram Hôtel de Ville à Bron : jeudi 10 septembre et vendredi 11 septembre

-Station de métro Cuire : lundi 14 septembre

-Station de métro Hôtel de Ville-Louis Pradel : vendredi 4 septembre et lundi 7 septembre

-Station de métro Jean Macé : mardi 8 et mercredi 9 septembre

-Station de métro Gare d’Oullins : mercredi 2 et jeudi 3 septembre

-Station de métro Vaulx-en-Velin La Soie : vendredi 4 septembre et lundi 7 septembre

-Station de métro Gare de Vénissieux : lundi 31 août et mardi 1erseptembre

-Station de métro Parilly : jeudi 10 et vendredi 11 septembre

-Station de métro Charpennes : mercredi 2 et jeudi 3 septembre

-Station de métro Laurent Bonnevay : mardi 8 et mercredi 9 septembre