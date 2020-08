Près de Lyon : des masques qui redonnent le sourire !

La société Tcheezebox, basée à Caluire, veut "redonner le sourire".



Le masque sera obligatoire dès mardi dans les entreprises. C’est bien avant l’annonce de la mise en place de cette mesure, durant le confinement, que Tcheezebox a eu l’idée de créer "Masked".

Spécialisée dans l’évènementiel, et plus particulièrement dans l’image et la location de cabines photographiques, la société a imaginé le produit avec l’un de ses fournisseurs. "Pendant la pandémie, on a eu une baisse énorme de notre activité. On s’est mis à réfléchir sur ce que l’on pouvait faire et on a associé nos compétences, lui à la fois sur la partie production et impression, et nous sur la partie image avec la réalisation de selfies", explique Karen Arrouasse, co-fondatrice de Tcheezebox.

"Masked" venait de voir le jour ; un masque lavable, réutilisable, produit en France et conforme à la norme AFNOR où le sourire de la personne qui le porte se trouve dessus. Si les commandes étaient plutôt timides lors du lancement, la société est de plus en plus sollicitée. "On a aujourd’hui énormément de demandes dans tous les secteurs d’activité", se réjouit Karen Arrouasse. "L’idée était vraiment de redonner et remettre un peu de convivialité dans les échanges et sortir de ce côté anxiogène", ajoute-t-elle.

Comptez entre 6,50 euros et 9 euros (HT) le masque en fonction des quantités demandées.