Lyon et Villeurbanne : le port du masque obligatoire partout en ville (officiel)

La préfecture du Rhône a décidé d'agir après le placement du département en zone rouge.



Le coronavirus circulant activement, il a été décidé de généraliser et de rendre obligatoire le port du masque partout et tout le temps à Lyon et Villeurbanne. L'arrêté préfectoral entre en vigueur ce mardi 1er septembre.

Ailleurs dans la Métropole de Lyon et dans le département du Rhône, le masque sera obligatoire dans un périmètre de 50 mètres autour des zones scolaires, des collèges et les lycées, mais aussi des gares, des arrêts de bus ou de tram.

Le port du masque ne concerne pas les enfants de moins de 11 ans, ni les cyclistes et les joggeurs en activité physique.