Tous les changements à Lyon et dans le Rhône en ce 1er septembre

Chaque début de mois est synonyme de changements. Ce 1er septembre ne fait pas exception à la règle.



Cela commence dans les entreprises avec le port obligatoire du masque selon un nouveau protocole sanitaire qui entre en vigueur ce mardi. Le Rhône, étant un département placé en zone rouge active du virus, "la faculté de déroger au port permanent du masque ne sera possible que dans les locaux bénéficiant d’une ventilation mécanique et garantissant aux personnes un espace de 4m2 (par exemple), moins de 25 personnes pour un espace de 100m2", peut-on lire dans le protocole en question. Par ailleurs, le masque est également obligatoire à partir de ce 1er septembre dans toutes les rues de Lyon et de Villeurbanne mais également dans les écoles, collèges et lycées à partir de 11 ans.

Concernant le portefeuille, les tarifs réglementés de vente de gaz appliqués par Engie augmentent de 0,6% ce mardi. La hausse est de 0,2% pour les clients utilisant le gaz pour la cuisson, de 0,4% pour ceux utilisant le gaz pour la cuisson et l’eau chaude et de 0,7% pour ceux utilisant le gaz pour le chauffage.

Toujours du côté du porte-monnaie, le prix du paquet de cigarettes évolue en ce 1er septembre. Certains paquets vont connaître une hausse de 10 centimes tandis que d’autres verront leur prix baisser. Cela intervient dans le cadre d’un arrêté paru au Journal officiel le 11 août 2020.