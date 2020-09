Coronavirus : le Run in Lyon 2020 n'aura pas lieu

L’information est désormais officielle.



Les organisateurs du Run in Lyon ont annoncé ce mercredi matin l’annulation officielle de l’évènement. Les trois courses (10km, semi-marathon et marathon) devaient avoir lieu le dimanche 4 octobre.

"Après avoir échangé avec la ville de Lyon, nous, organisateurs de Run in Lyon, avons pris la décision d’attendre 2021 pour organiser la prochaine édition de l’épreuve. Nous souhaitons en effet être en mesure de garantir l’émotion et la convivialité qui ont toujours caractérisé l’épreuve depuis sa création. Nous espérons vraiment vous retrouver l’année prochaine", peut-on lire sur la page Facebook de la course.

L’annulation du Run in Lyon ne faisait plus de doute en raison des mesures actuelles intervenant dans le cadre de la pandémie de coronavirus ; l’interdiction des évènements de plus de 5 000personnes ayant été prolongée jusqu’au 31 octobre. En 2019, près de 30 000 participants avaient été enregistrés.