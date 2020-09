Cette initiative originale a été lancée par la start-up The Hope Gallery.



Un quiz pour trouver une association lyonnaise ? C’est l’objectif de "Je fais ma B-A". Lancé le 3 août dernier, ce questionnaire en ligne ne demande que quelques réponses sur la cause que l’on souhaite défendre ou encore la fréquence à laquelle on veut s’investir.

The Hope Gallery, qui met notamment en lumière les initiatives artistiques à but solidaire, a fait un constat à la suite du confinement. "Au lendemain de la pandémie, on s’est rendu compte que les gens avaient très envie de s’engager et d’aider de plein de manières différentes", explique Elodie Arnouk, présidente de la start-up.

C’est la raison pour laquelle "Je fais ma B-A" a vu le jour. "Dans la solidarité, on a parfois l’impression que si nous ne sommes pas capables de nous engager régulièrement, ça ne sert à rien. Ça ne sert pas à rien ! Il y a parfois des associations qui ont juste besoin d’un coup de main par exemple pendant deux heures", tient à préciser Elodie Arnouk.

"Je fais ma B-A" se présente comme une "aide digitale" aux annuaires d’associations déjà disponibles dans les mairies. "Quand on ne connaît pas le tissu associatif lyonnais, c’est un peu difficile de faire son choix et de s’y retrouver", résume la présidente de The Hope Gallery.

Le quiz a déjà été rempli par près de 1 000 personnes et 80 associations sont répertoriés. Un succès auquel ne s’attendait pas la start-up qui envisage maintenant d’aller plus loin qu’un simple questionnaire pour mettre en lumière l’importance de la solidarité et des actions simples à réaliser.