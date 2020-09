La musique du film Kaamelott enregistrée à Lyon

Alexandre Astier a fait part de la nouvelle sur les réseaux sociaux.



"On a bouclé la musique de KV1, avec le magnifique Orchestre National de Lyon dirigé par F.Strobel, composée et orchestrée par votre serviteur et bientôt dispo chez Deutsche Grammophon. Hâte d’être au 25 nov.pour vous balancer ça potentiomètres à bloc", a déclaré le réalisateur lyonnais. Un message accompagné de deux photos de l’enregistrement en question où Alexandre Astier apparaît plus concentré que jamais.

Le premier volet au cinéma de la saga Kaamelott, initialement prévu le 29 juillet prochain, sera visible dès le 25 novembre dans les salles obscures. Une sortie très attendue par les fans de la série.