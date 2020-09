Prolongement du T2 à Confluence : la ligne T1 impactée à partir du 5 octobre

Plusieurs semaines de galère s’annoncent pour les voyageurs de la ligne T1 du tram.



Dans le cadre du prolongement du tramway T2 à Confluence, des travaux vont avoir lieu cet automne au niveau de l’arrêt Hôtel de Région Montrochet.

Dans la nuit du 5 au 6 octobre, le tram T1 circulera à partir de 20h uniquement entre les arrêts IUT Feyssine et Perrache. En cause : la pose et dépose du système d’aiguillage provisoire permettant l’exploitation des rames T1 pendant la phase des travaux. A noter que le scénario sera le même dans la nuit du 23 au 24 novembre. Des bus relais seront par conséquent mis en place de Perrache à Debourg avec une fréquence de 8 à 15 minutes lors des deux soirées concernées.

Concernant les travaux sur les voies, ils auront lieu du 6 octobre au 23 novembre. Le tramway T1 fonctionnera en deux parties distinctes de part et d’autre de l’arrêt Hôtel de Région Montrochet. Un cheminement piéton sera aménagé pour rejoindre les terminus provisoires espacés entre eux de 400 mètres.

Par ailleurs, l’arrêt Sainte-Blandine connaîtra également une période travaux d’amélioration d’accessibilité des quais au mois d’octobre.