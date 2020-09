Lyon : il n'y aura pas de supporters à l’arrivée du Tour de France samedi !

La capitale des Gaules va accueillir une arrivée et un départ du mythique Tour de France.



Le rendez-vous est donné ce week-end (12 et 13 septembre). Samedi, lors de l’étape 14 entre Clermont-Ferrand et la capitale des Gaules, 194 km seront à parcourir pour les coureurs. Le tracé passera notamment dans les Monts du Forez, par le col du Béal, mais aussi et surtout dans un parcours urbain de près de 15 kilomètres dans Lyon. Trois ascensions seront alors au programme : la côte de la Duchère puis la montée de l’Observance et enfin la côte de la Croix-Rousse qui précède l’arrivée de 5 kilomètres.

Quelques jours avant l’événement qui devrait rassembler des milliers de Lyonnais sur le bord des routes, le maire de Lyon Grégory Doucet a dévoilé un détail ce lundi matin sur BFM Lyon. D’après lui, à cause de la crise sanitaire, il n’y aura aucun supporter dans les 400 mètres avant et après la lignée d’arrivée, à Cordeliers.

Au départ de la Grande boucle, l’organisation de la compétition avait annoncé que les sites de départs et d'arrivées à Nice seraient équipés de panneaux occultants pour permettre un huis clos. Le même procédé pourrait donc être appliqué ce samedi. De plus, et comme sûrement ce week-end à Lyon, les spectateurs devront être masqués tout au long du parcours.