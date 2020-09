Lyon : un restaurant s’inspire de Picasso pour un menu spécial !

Avis aux amateurs d’art et de bonne cuisine.



Le restaurant l’Étage, situé place des Terreaux dans le 1er arrondissement, propose à partir de ce mardi un menu spécial Picasso.

Composé de 4 plats et de 2 desserts, ce menu tasting s’inspire de la vie de l’artiste et de ses œuvres. Il fait surtout écho à l’exposition « Picasso. Baigneuses et Baigneurs » qui se tient actuellement au musée des Beaux-Arts de Lyon, juste en face du restaurant l’Étage.

"C’est l’occasion pour moi de mêler art et cuisine. J’aime beaucoup cet artiste. J’avais pu visiter le musée à Barcelone ainsi que l’exposition immersive qui a eu lieu récemment à Lyon", explique le chef Guillaume Mallet, à l’origine de ce menu spécial.

A déguster notamment des tagliatelles de seiche à l’encre ou encore un baba "rue de la Boétie", dessert adoré de Picasso, qui avait notamment écrit une recette de baba à l’eau de vie lorsqu’il habitait dans cette rue de la capitale. Une vaisselle spéciale sera également utilisée pour l’occasion.

Le menu tasting Picasso est à découvrir jusqu’au 13 octobre (56 euros). Réservation sur le site internet www.letage-restaurant.com