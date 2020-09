Le métro jusqu’à 2h du matin le week-end fait son retour à Lyon !

Cette offre avait été suspendue dans le cadre du confinement.



Le métro jusqu’à 2h du matin le week-end fait son grand retour. Les TCL en ont fait l’annonce ce mardi matin.

Il sera de nouveau possible d’emprunter les quatre lignes de métro jusqu’à 2h du matin les nuits du vendredi au samedi et du samedi au dimanche avec comme objectif de faciliter les déplacements dans l’agglomération lyonnaise. La mesure avait été mise en place en novembre 2019 à la plus grande joie des fêtards qui devaient rejoindre le métro à minuit.

A noter que les parcs relais connectés au métro s’adaptent également et resteront ouverts jusqu’à 3h du matin le week-end.

Par ailleurs, les trois lignes du bus Pleine Lune reprennent également du service dès la nuit de jeudi à vendredi. Pour rappel, elles effectuent chacune quatre trajets à 1h15, 2h15, 3h15 et 4h15 du matin les vendredis, samedis et dimanches afin de relier la Presqu’île aux campus et résidences étudiantes.