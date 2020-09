Découvrez les rues concernées par l'opération piétonisation de Lyon fin septembre

La mairie de Lyon a décidé de piétonniser de nombreuses rues de la ville les 26 et 27 septembre prochains.



Toute la Presqu'île, de la place Carnot à Perrache au boulevard de la Croix-Rousse sera piéton de 11h à 19h.

Et le maire Grégory Doucet a également sélectionné des axes dans les autres arrondissements pour cette expérimentation baptisée "La voie est libre".

3e arrondissement :

- rue Paul Bert (section rue Flandrin-rue Baraban)

- Cours Dr Long (section rue Bonnand-rue Charles Richard)

- Cours Eugénie (section cours Dr Long-avenue du Château)

4e arrondissement :

- Grande rue de la Croix-Rousse à partir de rue Hénon jusqu'à la petite place de la Croix-Rousse

- Rue du Mail jusqu'à la rue Pailleron (ou jusqu'à la rue du Chariot d'Or)

- Rue d'Ivry

- Rue du Chariot d'Or

5e arrondissement :

- Rue de Trion à partir de la place Saint-Just et la rue des Farges qui la prolonge jusqu'à la place des Minimes

- Rue Saint-Alexandre

- Rue des Macchabées depuis son intersection avec la montée de Choulans et jusqu'à son intersection avec la rue de Trion

- Montée Saint-Jean (Chemin Neuf)

- Rue de l'Antiquaille

6e arrondissement :

- Place Lyautey du n°2 au n°10 et du n°11 au n°13

- Une partie du cours Franklin Roosevelt du n°1 au n°3b et du n°2 au n°8

7e arrondissement :

- Rue de la Thibaudière (entre Jean-Jaurès et Saint-Louis)

- Place Jules Guesde - rue Sébastien-Gryphe (entre Berthelot et Chevreul)

- Rue Bonald (entre rue de Marseille et rue Cavenne)

8e arrondissement :

- place Ambroise Courtois

- Place du 8 mai 1945

- Rue Commandant Pégout

9e arrondissement :

- Rue Laporte

- Rue de la Claire (entre la place de Paris et la rue Transversale)