Pour le maire de Lyon, le Tour de France est “machiste et pas écoresponsable”

Ce samedi, Lyon accueillera le Tour de France pour une arrivée sur les quais du Rhône. Et dimanche matin, l’étape suivante verra le peloton s’élancer du Palais des Sports de Gerland.



L’évènement populaire fera des heureux, avec des milliers de Lyonnais qui se masseront, si possible dans le respect des gestes barrières, le long du parcours. Mais aussi des malheureux, puisque le centre-ville de la capitale des Gaules sera bouclé durant tout le week-end, avec de nombreux axes coupés et des TCL perturbés.

Parmi ces malheureux, on retrouve Grégory Doucet. Dans un entretien accordé au Progrès, le maire écologiste de Lyon ne mâche pas ses mots concernant le Tour de France. Il "continue à véhiculer une image machiste du sport" et l’évènement n’est également "pas écoresponsable" selon l’élu qui aurait visiblement souhaité que Lyon n’accueille pas d’étape. "La question s’est posée. Mais nous n’avions plus le choix (…)", assure-t-il.

En conclusion, Grégory Doucet promet aux Lyonnais que tant qu'il restera maire, et que les organisateurs n'auront pas fait d'efforts pour coller à sa vision, "le dossier ne va pas revenir sur (sa) table" et le Tour de France restera loin de Lyon.