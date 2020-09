Une exposition sur la styliste Vivienne Westwood débute ce jeudi à Lyon

Après Yves Saint Laurent, une autre icône de mode est à l’honneur à Lyon.



Une rentrée sous le signe de la mode au musée des Tissus ! L’établissement culturel, situé dans le 1er arrondissement, accueille à partir de jeudi et jusqu’en janvier prochain une exposition évènement sur Vivienne Westwood. La styliste britannique, aujourd’hui âgée de 79 ans et surnommée "l’enfant terrible de la mode", se dévoile tout au long d’un parcours chronologique et thématique.

Grâce à la collection de Lee Price, ex-collaborateur au sein des boutiques Vivienne Westwood, le visiteur pourra découvrir plus de 200 pièces (vêtements, chaussures, objets d’art ou encore dessins) retraçant la carrière de la créatrice, bien connue pour avoir lancé la mode punk dans les années 1970 mais aussi pour son engagement politique en faveur des droits humains et de l’écologie.

Le musée des Tissus, fermé depuis le confinement, espère retrouver son public, et même faire mieux que l’exposition sur Yves Saint Laurent qui avait attiré près de 80 000 visiteurs.