Ligue 1: l'OL en déplacement à Bordeaux ce vendredi

Avec une seule journée de championnat au compteur, l'OL entame une semaine à trois matchs.



Et ça commence par un déplacement à Bordeaux, ce vendredi, à 21h, pour le compte de la 3e journée de Ligue 1. Reste à savoir si les Lyonnais, qui ont vu quatre de leurs coéquipiers filer à l'étranger pendant la trêve internationale, surferont encore sur l'état d'esprit vu à Lisbonne : "Il faut prendre des points.

On a créé quelque chose à Lisbonne et on serait bien inspiré de garder cela si on veut faire un beau parcours. On a montré qu'on avait un groupe", a insisté Rudi Garcia en conférence de presse d’avant-match.

Le message semble aussi être passé au sein même de l'équipe : "Il faut avoir la même motivation, c'est très important. Il faut positiver. C'est toujours un gros match face à Bordeaux, à l'image de la saison passée. Ce sera très important de gagner là-bas", a reconnu Marcelo.

Une victoire en Gironde permettrait aux Gones de pouvoir enchainer sereinement avec le déplacement à Montpellier mardi pour la 1e journée en retard de Ligue 1, puis avec la réception de Nîmes vendredi prochain.