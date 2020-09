Tour de France : les secteurs à éviter en voiture à Lyon et dans le Rhône ce week-end

La 107e édition du Tour de France fait étape à Lyon ce week-end. Pour permettre le passage des coureurs dans le Rhône, de nombreux secteurs seront interdits aux voitures, notamment dans le centre-ville de Lyon.



Jusqu'à samedi 22h, la circulation des véhicules sera interdite sur le quai Jean Moulin dans les deux sens de circulation, le quai Jules Courmont dans les deux sens de circulation, mais aussi place des Cordeliers entre la rue Claudia et le quai Jean Moulin, sur le Pont Wilson, et sur le Pont Lafayette.

Samedi, il sera interdit aux automobilistes d'emprunter l'Avenue Birmingham, le Boulevard de la Croix-Rousse, le Boulevard des Canuts, la Montée de la Boucle, la Montée des Esses, le Pont Georges Clemenceau, la Rue Jacques Louis Hénon, la Rue Philippe de Lassalle, l'Avenue du 25e Régiment de Tirailleurs Sénégalais, l'Avenue de Lanessan, la Place Valmy, la Rue de Bourgogne, la Rue Marietton, le Tunnel routier de la Croix-Rousse, le Boulevard de Balmont, le Boulevard de la Duchère et l'Avenue de Champagne, de 11h à 22h.

Interdiction également de rouler sur le quai André Lassagne depuis le Pont Morand, ni sur le cours d'Herbouville, de 9h à 22h.

A noter enfin que la circulation des piétons sera interdite samedi de 7h à 19h, sauf pour les riverains, sur les quais Jean Moulin et Jules Courmont. Le stationnement sera également réglementé. Tous les axes concernés sont répertoriés sur le site de la Préfecture du Rhône.

Plus largement, le trafic sera fortement perturbé de 13h à 20h dans les communes traversées par le peloton. Ce sera le cas à Grézieu-le-Marché, Aveize, Duerne, Montromant, Yzeron, Vaugneray, Grézieu-la-Varenne, Craponne, Francheville ou encore Tassin. Perturbations attendues également le dimanche à Bron, Chassieu, Genas, et Pusignan, pour la 15e étape, dont le départ sera donné à Gerland.

Des restrictions de circulation entreront donc aussi en vigueur dès samedi en fin d'après-midi dans le 7e arrondissement pour préparer ce départ. De samedi 16h, à dimanche 16h, il sera interdit d'emprunter l'avenue Jean Jaurès au sud de l'avenue Tony Garnier, la rue Jean-Pierre Chevrot et l'allée de Coubertin au sud de la rue du Vercors.

Dimanche de 8h à 16h, la circulation des véhicules sera interdite Avenue Leclerc chaussée Est, sens Sud/Nord et Avenue Tony Garnier entre l’avenue Jean Jaurès et l’avenue Debourg. L'avenue Berthelot et l'avenue Jean-Mermoz entre Berthelot et Bron, fermeront, elles, de 9h à 16h.

Quant aux piétons, ils ne pourront pas circuler avenue Jean Jaurès au Sud de l’avenue Tony Garnier, Avenue Tony Garnier entre la rue du Vercors et l’avenue Jean Jaurès, Rue Jean-Pierre Chevrot, et Allée Pierre de Coubertin au Sud de la rue du Vercors, le dimanche, de 7h à 13h.