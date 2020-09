Ouverture d'une boutique officielle Harry Potter à Lyon !

Avis aux fans de la saga de J.K. Rowling.



Une boutique officielle Harry Potter a ouvert ses portes ce samedi au pôle de commerces et de loisirs dans le 2e arrondissement. Wizarding World, qui réunit les mondes d’Harry Potter et des Animaux Fantastiques, se trouve au Village JouéClub Confluence, avec qui la Warner a signé un partenariat.

"La boutique devait ouvrir pendant le confinement. On a repoussé tout ça", explique Nathalie Baure, la directrice de Village JouéClub de Confluence. Si l’inauguration officielle des lieux est prévue ce jeudi soir, les visiteurs peuvent déjà s’y rendre et découvrir les nombreux produits officiels de la saga. Baguettes magiques, bonnets, écharpes, pulls, capes, robes, stylos, mugs sans oublier la pierre philosophale et même le Nimbus 2000… "Il y en a pour tous les âges car Harry Potter ça fait continue de faire rêver", poursuit la directrice. "On a déjà eu pas mal de monde mais je pense que ça va être de mieux en mieux", ajoute-t-elle.

Wizarding World reste pour le moment une boutique éphémère. Les Moldus pourront s’y rendre jusqu’au 31 janvier prochain.