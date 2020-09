Déjà le retour de la Ligue 1 pour l'OL ce mardi à Montpellier

Après son match nul à Bordeaux, l'OL enchaine ce mardi avec un nouveau déplacement, à Montpellier, en match en retard de la 1e journée de Ligue 1.



Avec quatre points pris en deux rencontres, les Lyonnais vont tenter de repartir de l'avant avant de recevoir Nîmes vendredi : "Ce match nul à Bordeaux n'est pas un coup d'arrêt", s'est défendu Jason Denayer, qui veut retenir le positif. "On a été solide défensivement et on a eu des occasions", a insisté le défenseur belge en conférence de presse d’avant-match. "Ce qui est important, c'est d'empocher les trois points et de continuer d'avancer".

Pour cela, il faudra être plus réalistes qu'en Gironde : "On avait déjà travaillé les centres avant Bordeaux. On va continuer. Il faut des centreurs qui soient bons en lecture", a analysé Rudi Garcia. "Sur les derniers matchs, on a joué des équipes recroquevillées. Montpellier utilise plutôt le jeu direct avec de bons attaquants. Ils mettent beaucoup d'intensité, notamment dans les duels. C'est toujours difficile d'aller jouer là-bas", a reconnu le technicien lyonnais.

Privé de Bertrand Traoré, en partance pour l'Angleterre, et de Jeff Reine-Adelaïde, blessé, le coach pourra compter sur Houssem Aouar, qui sera titulaire. Le coup d'envoi de la rencontre sera donné à 21h.