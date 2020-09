Lyon : un record de fréquentation pour Vélo’v en septembre

Ce jeudi, quatre nouvelles stations Vélo'v ouvriront dans l'agglomération lyonnaise.



Entre les stations Hôtel-Dieu-pont de la Guillotière, Félix-Faure-Meynis, Jaurès-Saint-Exupéry et Saint Jean-Epi de Blé, ce sont 112 nouveaux vélos disponibles à la location en libre-service qui voient le jour à Lyon et Villeurbannne.

A cette occasion, la Métropole de Lyon révèle qu'un record de fréquentation a été enregistré. Depuis le début du mois de septembre, plus de 35 000 locations quotidiennes sont observées. En moyenne, un Vélo'v est loué plus de 8 fois par jour. Deux journées record, les 10 et 13 septembre, sont signalées avec plus de 43 000 locations pour un total de 465 644 locations durant les 13 premiers jours du mois.

"Le niveau d’activité du service Vélo’v montre à l’évidence qu’il répond à un besoin. Vélo'v est un outil qui rend un service important car il continue et contribue à mettre les gens en selle. Nous allons donc compléter le maillage en centre-ville et en première couronne et l’ouverture de ces 4 nouvelles stations en témoigne", a réagi dans un communiqué de presse Fabien Bagnon, vice-président de la Métropole chargé de la Voirie et des Mobilités Actives.