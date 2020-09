Première manifestation de la rentrée ce jeudi à Lyon

Ce jeudi marque la rentrée sociale pour les syndicats.



Plusieurs manifestations sont prévues partout en France, notamment à Lyon où un cortège doit partir à 11h30 de la Manufacture des Tabacs, et en direction de la place Bellecour.

L'intersyndicale du Rhône entend dénoncer la précarité mise en place par le modèle social actuel, et demande de réduire les temps de travail. "La crise sanitaire et sociale que nous traversons depuis plusieurs mois témoigne d’une urgence à changer en profondeur le système libéral actuel, à rebours du énième plan de relance proposé dernièrement par le gouvernement. La préservation de l’emploi, notamment grâce à la réduction du temps de travail sans perte de salaire, et la lutte contre la précarité sont possibles avec une meilleure répartition des richesses, la fin de l’évasion fiscale et des aides publiques aux multinationales", peut-on lire dans un communiqué signé par la CGT, FSU, Solidaires, CNT, CNT-SO, l'UNEF et l'UNL.

Cette journée interprofessionnelle nationale sera, pour les syndicats, "l'occasion pour faire converger les luttes, les exigences, pour aujourd’hui et demain et envoyer un message clair et offensif : Nous exigeons un monde meilleur pour nous et nos enfants, ce qui implique des progrès sociaux majeurs comme la réduction du temps de travail et que la priorité soit mise sur la protection de l’environnement plutôt que sur les profits".

Le secteur le plus touché sera sans doute celui de l'Education Nationale. La Ville de Lyon prévoit la fermeture de 72 cantines. L'accueil périscolaire sera lui perturbé dans une douzaine d'écoles. Dans les transports en revanche, pas de perturbations majeures. A la SNCF, les TGV circuleront normalement. Finalement, ce seront les TCL qui seront le plus impacté, à cause du passage de la manifestation. Une quinzaine de lignes, dont les C4, C7 ou C9, seront déviées.