Ligue 1 : l'OL veut repartir de l'avant contre Nîmes

L'OL reçoit Nîmes ce vendredi pour la quatrième journée de Ligue 1.



"C'est une victoire impérative. On est chez nous, on revient de deux matchs à l’extérieur avec un point sur six. On se doit de reprendre notre marche en avant en gérant notre troisième match en une semaine", a déclaré en conférence de presse d'avant-match Rudi Garcia. En effet, le groupe semblait frustré après la contre-performance contre Montpellier en milieu de semaine (défaite 2-1) : "Je pense qu'on pouvait revenir avec les trois points. Si on met nos premières occasions, ce n'est pas le même match. Nous n'avons pas été assez tueurs devant le but. On doit être plus exigeants", a analysé Maxwell Cornet.

Malgré un adversaire qui semble abordable, ce qui pourrait permettre d’enfin lancer la machine cette saison, le coach préfère se méfier des Nîmois : "On ne sait pas comment Nîmes va se présenter. Il faut respecter cet adversaire qui est capable de marquer des buts, ils l'ont déjà montré en ce début de championnat. Nous nous devons de les battre chez nous et de prendre les trois points".

Gérer son effectif, c’est aussi gérer le mercato qui se terminera seulement le 5 octobre prochain : "J'entends les joueurs en parler mais on doit se focaliser sur les matchs. Ce mercato nous impacte énormément. Cette année c'est encore pire. Je vais leur donner une idée pourrie (aux instances du football, NDLR), qu'ils laissent ouvert le mercato toute l'année !", a gentiment lancé le coach Rudi Garcia. "C’est une période compliquée pour un vestiaire. On est toujours dans l’attente de savoir qui sera avec nous. On a hâte que ce soit terminé pour pouvoir être focus sur le championnat", a de son côté analysé le nouveau piston gauche de l’OL.

Pour cette rencontre, Jeff Reine-Adelaïde est toujours absent à cause de sa blessure. Houssem Aouar est lui suspendu. En revanche, Youssouf Koné, qui semblait black-listé ces derniers temps est bien de retour dans le groupe. Tiago Mendes est également présent.

Coup d’envoi de la rencontre à 21h au Groupama Stadium.