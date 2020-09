Covid-19 : annulation de la Lyon Kayak !

La décision fait suite aux annonces ce jeudi après-midi d’Olivier Véran.



A l’occasion d’un point presse, le ministre de la Santé a fait part de mesures plus restrictives à venir à Lyon en raison de la progression de l’épidémie de Covid-19. C’est la raison pour laquelle les organisateurs de la Lyon Kayak ont décidé d’annuler l’évènement prévu ce dimanche. "Cette décision est prise en toute responsabilité et dans l’esprit d’une démarche citoyenne de respect des acteurs publics qui luttent au quotidien contre le covid 19, en anticipant sur une décision préfectorale inéluctable et pour vous permettre de vous organiser sans attendre", peut-on lire sur la page Facebook de la Lyon Kayak. Une procédure de remboursement sera mise en place à partir de ce vendredi avec la possibilité de reconduire son inscription pour l’édition 2021.