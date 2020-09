OL-Nîmes : les Lyonnais n’y arrivent pas (0-0)

Encore une soirée ennuyante au Groupama Stadium. Les Lyonnais n’ont pas fait mieux qu’un 0-0 contre Nîmes ce vendredi sur la pelouse du Groupama Stadium.



Les Lyonnais se sont montrés très entreprenants lors du début de rencontre. Tout d’abord par l’intermédiaire de de Maxwell Cornet et ensuite par Moussa Dembélé. Mais encore une fois, les Gones se sont fait peur. Renaud Ripart aux 18 mètres a trouvé la barre d’Anthony Lopes. Malgré le changement tactique, avec le retour du 4-4-2, les joueurs de l’OL ont énormément tourné autour du bloc nîmois, sans se procurer d’occasions. L’éternel problème des Rhodaniens face aux équipes qui défendent très bas. Ni Rayan Cherki, ni Memphis n’ont trouvé la faille, la flamme, pour tromper la défense des visiteurs, bien en place dans ce premier acte. De leur côté, les Crocos se sont montrés très intéressants et dangereux en contre-attaque. Anthony Lopes a dû se montrer très vigilant, notamment sur une action de Zinedine Ferhat quelques minutes avant la pause (0-0).

Dès le retour des vestiaires, les locaux ont gravité de nouveau autour de la surface de Baptiste Reynet. Malheureusement pour eux, ils se sont vus refusé un but à la 49e. Moussa Dembélé a inscrit un but d’une magnifique talonnade, mais sur le centre le ballon est sorti du terrain. Après dix bonnes minutes, les Lyonnais se sont de nouveaux endormis sur leur possession. A la 66e minute de jeu, les Rouges et Bleus auraient peut-être mérités un pénalty. Sur une tête de Sinaly Diomandé, Renaud Ripart a semblé toucher le ballon de la main. Pas pour l’arbitre Amaury Delerue, ni pour les arbitres de la VAR.

Mais, malgré de nombreux changements, l’OL n’a pas trouvé la faille. Les joueurs ont semblé fatigué, très justes tactiquement pour pouvoir faire la différence.

A l’issue de ces 90 minutes, les Lyonnais peuvent avoir des regrets, tout comme les supporters. Encore des points de perdus face à une équipe du milieu de tableau de la Ligue 1. Après cette semaine compliquée (deux points en trois matchs), Maxence Caqueret et ses coéquipiers vont avoir neuf jours pour préparer le prochain match. L’OL se déplacera sur la pelouse de Lorient le 27 septembre.