Charlyne Pringault devient Miss Rhône 2020 !

Charlyne Pringault a été élue Miss Rhône 2020 ce dimanche à Montluel dans l'Ain.



Après de nombreux reports à cause de la situation sanitaire, on connait enfin le nom de la nouvelle Miss Rhône ! Il s'agit de Charlyne Pringault. "Je ne m'y attendais pas du tout. Je suis fière de moi et des efforts que j'ai pu faire pour arriver jusque là", a réagi la principale intéressée.

La jeune femme succède à Chloé Prost, qui avait également remporté l'élection de Miss Rhône-Alpes l'année passée. Originaire du troisième arrondissent de Lyon, la nouvelle miss de 20 ans est titulaire d'un BAC Sciences Technologie du management et de la création. Elle est actuellement en études pour obtenir un Bachelor Marketing Management.

Charlyne Pringault tentera de remporter l'écharpe de Miss Rhône-Alpes le 25 octobre avec ses deux dauphines : Lorraine Fontvielle et Mathilde Carlesso. "Je vais rester moi-même, toujours en donnant le meilleur pour emmener le Rhône le plus loin possible", a conclu la nouvelle reine de beauté du Rhône.