Un homme poignardé à mort dans le métro à Lyon

Le drame eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche.



La victime a été agressée à la station Stade de Gerland, dans le 7e arrondissement de Lyon, selon Le Progrès. Il s'agit d'un jeune homme d'une vingtaine d'années, qui serait d'origine étrangère. Il a été découvert avec une blessure au thorax.

La victime a reçu des coups de couteau et des coups de tessons de bouteille. Malgré les tentatives de réanimation de deux témoins, elle est décédée.

Les deux agresseurs présumés ont été interpellés. Il s'agit d'étrangers en situation irrégulière. Le premier est âgé de trente ans et le second d'une vingtaine d'années. Au moment des faits, ce dernier était sous l'emprise de l'alcool. Les suspects étaient en possession d'un couteau avec la lame brisée et recouvert de sang. Une partie de lame a été retrouvée à l'intérieur du corps du jeune homme poignardé.

Une enquête a été ouverte pour homicide volontaire.