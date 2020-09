Lyon : les nouvelles mesures concernant le coronavirus

Cet après-midi, le Préfet du Rhône a annoncé les nouvelles restrictions liées à la propagation du virus dans le département



Ce lundi 21 septembre à 14h30, le Préfet du Rhône s'est exprimé sur les changements à opérer dans le département pour limiter au maximum la propagation du virus.

Alors qu'à Lyon le taux d'incidence est de 213 pour 100 000 habitants selon l'ARS, la ville présente un taux de cas positifs quatre fois supérieur au seuil d'alerte fixé à 50 cas pour 100 000 habitants.

Pascal Mailhos, préfet, a annoncé que la Foire de Lyon prévue en octobre ne pourra pas avoir lieu cette année, tout comme les vide-greniers, brocantes et fêtes foraines.

Les autres mesures annoncées comprennent notamment l'interdiction des rassemblements de plus de 1000 personnes, le port du masque désormais obligatoire dans plusieurs villes du Rhône (Caluire, Bron, Écully, Saint-Fons, Décines-Charpieu, Vénissieux, Villefranche-sur-Saône, Vaulx-en-Velin, Saint-Genis-Laval et Tassins-la-Demi-Lune) ainsi que l'ouverture de centres de dépistage Covid pour les personnes prioritaires.

Enfin, les rassemblements sur la voie publique et dans les bars et restaurants sont limités à 10 personnes. Les rassemblements comprenant plus de 10 personnes devront être préalablement signalés à la préfecture. En ce qui concerne les EHPAD, les visites seront maintenant limités à 2 chaque semaine pour chaque personne.