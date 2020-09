Les avocats de Lyon lancent une websérie !

Les avocats lyonnais sont les acteurs de ce nouvel outil de communication.



Le Barreau de Lyon s’apprête à lancer ce mercredi sa websérie pour mieux faire connaître le rôle d’un avocat. "L’idée d’utiliser le format vidéo pour communiquer sur notre métier est venue à la sortie du confinement où nous avions tous utilisé énormément la visioconférence", explique Valentine Hollier-Roux, membre du Conseil de l’Ordre du Barreau de Lyon.

Les avocats donnent rendez-vous au public sur leur site internet mais aussi sur leurs différents réseaux sociaux pour la publication d’une vidéo tous les 15 jours environ. "On a pris le parti de choisir des formats de vidéos très courtes toujours dans l’idée de garder un langage juridique clair car c’est souvent ce que l’on nous reproche, notamment d’être trop complexe dans nos explications", poursuit Valentine Hollier-Roux.

Casser les idées reçues sur le métier d’avocat ? C’est justement l’objectif principal de la websérie qui souhaite inculquer le "réflexe avocat" plutôt que le "réflexe internet". "Ce sont souvent des réponses pas actualisées", déplore l’avocate. "Le passage par un avocat est indispensable et plus prudent. C’est du temps gagné et des droits mieux défendus", ajoute-t-elle.

Les vidéos se présenteront sous la forme d’un vrai/faux et traiteront de sujets divers relatifs et mettront par exemple en avant les droits des familles, des salariés, des employeurs ou encore des associations.