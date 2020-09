Rhône : quels sont les prénoms les plus donnés en 2019 ?

L’Insee a récemment dévoilé ces nouvelles données.



Quels ont été les prénoms les plus donnés aux bébés en 2019 dans le Rhône ? Les réponses sont désormais connues.

Chez les filles, Lina arrive en tête devant Emma et Louise. Le top 10 est complété par Jade, Chloé, Alice, Ambre, Romy, Léa et Rose.

Du côté des garçons, Adam triomphe alors que Mohamed et Arthur s’adjugent les deux autres places du podium. On retrouve également Gabriel, Léo, Hugo, Lucas, Louis, Paul et Maël dans la liste des prénoms les plus donnés l’année dernière dans le département.

A noter qu’en Auvergne-Rhône-Alpes, les résultats ne sont pas tout à fait les mêmes. Emma et Raphaël ont été vivement sollicités par les parents tandis qu’en France Emma, Jade et Louise ainsi que Gabriel, Léo et Raphaël arrivent en tête.