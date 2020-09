Covid-19 : les HCL déclenchent le plan blanc

Comme annoncé lundi par le Préfet du Rhône, les Hospices Civils de Lyon déclenchent ce mardi le plan blanc afin de faire face à la sollicitation croissante du système hospitalier par des patients atteints de la Covid-19.



Le Rhône étant le troisième département le plus touché par l'épidémie en France, les indicateurs de recours à l’hôpital deviennent préoccupants. "Le nombre de patients accueillis ne cesse d’augmenter depuis début septembre et la barre des 25% d’occupation des lits de réanimation par des patients Covid a été franchie alors que le CHU est dans le même temps très sollicité pour la prise en charge de patients non Covid", est-il précisé dans un communiqué.

Face à ce rebond épidémique, le Directeur Général des HCL a décidé d’activer dès à présent le plan blanc pour les 13 établissements des Hospices Civils de Lyon situés sur l’agglomération lyonnaise.

Cela permettra d'ouvrir des unités dédiées de médecine pour accueillir un nombre croissant de patients Covid+. Les capacités d'accueil en réanimation pourront passer progressivement de 139 à 199 lits et les activités de soins pourront être réorganisées.

A ce stade du plan blanc, "il n’est pas prévu de mobilisation globale, systématique et exceptionnelle des professionnels", précisent toutefois les HCL.

A noter que ce plan blanc concerne également les hôpitaux privés.