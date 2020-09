Lyon : la gare de Perrache s’ouvre autrement

C'est un projet en trois phases, dont la première se termine.



Si l'échangeur de Perrache n'est pas prêt de sauter, des efforts sont réalisés depuis des années pour relier davantage les parties nord et sud du 2e arrondissement de Lyon.

Ce mardi était ainsi inauguré le nouveau pavillon voyageurs de la gare. Pour accéder aux trains, plus besoin de prendre les escalators en panne de la place des Archives. D'ailleurs, ils ont été condamnés et seront progressivement démontés pour permettre une végétalisation de la place, où la voûte Ouest sera aussi rouverte en avril 2021 aux piétons et aux cyclistes.

C'est donc au sud côté est que cela se passe, avec la nouvelle entrée au-dessus du parking voitures. Une rampe d'accès adaptée aux personnes à mobilité réduite est disponible et conduit jusqu'à un passage sous les voies. Tandis qu'un escalier et un ascenseur conduisent jusqu'à l'allée principale de la gare. Coût du projet : 7,5 millions d'euros.

Une manière d'anticiper l'augmentation prévue du nombre d'utilisateurs quotidiens du pôle multimodal de Perrache, 3e gare de la région derrière Lyon-Part-Dieu et Grenoble. Aujourd'hui, ils sont environ 100 000. Et en 2030, ils seront 200 000.

C'est aussi davantage de sécurité puisqu'à terme, les piétons et cyclistes n'auront plus à emprunter le tunnel anxiogène des tramways pour rejoindre le métro. Le prolongement du T2 jusqu'à Hôtel de Région - Montrochet doit faire de la station Place des Archives le nouveau lieu de rassemblement des usagers du tramway venant de la gare SNCF comme de l'extérieur.