Fermeture des salles de sport et des bars et restaurants à 22h : de nouvelles mesures à Lyon face au Covid-19

Ce mercredi soir, Olivier Véran réalisait son point presse hebdomadaire sur l’épidémie de coronavirus.



Le ministre de la Santé a fait plusieurs annonces fortes, comme la fermeture totale des restaurants et bars à Marseille et en Guadeloupe.

L’Isérois a également précisé que la Métropole de Lyon, au même titre que les agglomérations de Bordeaux, Nice, Toulouse, Lille, Saint-Etienne, Paris, Rouen, Grenoble et Montpellier, se trouvait en "alerte renforcée".

Cela signifie que dès samedi, plusieurs mesures entreront en vigueur : l’abaissement de la jauge des rassemblements à 1000 personnes, l’interdiction des grands événements comme des fêtes locales ou étudiantes, l’interdiction des rassemblements de plus de 10 personnes dans les plages et les parcs, la fermeture anticipée des bars dès lundi et au maximum jusqu'à 22 heures (c'est au préfet de décider l'heure exacte en concertation avec les élus locaux ndlr), la fermeture des gymnases et salles de sport et la fermeture dès lundi de toutes les salles des fêtes et polyvalentes. Le télétravail doit également être favorisé.

La présence de Lyon (où le port du masque est déjà obligatoire), Grenoble et Saint-Etienne dans cette catégorie montre bien qu'Auvergne-Rhône-Alpes est l'une des régions les plus touchées par le Covid-19. "Nous devons protéger les hôpitaux", a souligné Olivier Véran qui estime que "si nous réalisons encore quelques efforts, nous pouvons le faire baisser et réduire enfin la circulation du virus".

"Nous ne sommes pas dans la situation du printemps dernier. Nous n'envisageons pas de tendre vers un confinement", a également annoncé le ministre de la Santé.