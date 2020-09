L'heure de la reprise pour l'ASVEL !

L'ASVEL de TJ Parker fait son retour sur les parquets ce vendredi soir, pour la reprise de la Jeep Elite, six mois après son interruption.



"Ça fait plaisir de voir qu'on reprend le basket", s'est réjoui le nouvel entraineur villeurbannais. "Même dans les conditions dans lesquelles on vit aujourd'hui. Mais au moins, on reprend".

Les basketteurs villeurbannais se déplacent à Dijon, une équipe qui trustait le haut du tableau la saison dernière et qui s'était adjugé le seul titre de la saison dernière, à savoir la Leaders Cup, face à l'ASVEL.

Pas de sentiment de revanche malgré tout, pour le capitaine Charles Kahudi : "La saison est derrière nous. C'est une nouvelle équipe, qu'on a joué en préparation et qui va sans doute jouer différemment. On sait que c'est difficile de gagner là-bas, surtout avec leur public. Ce sera déjà un bon moyen de voir où on en est mentalement. Et voir si on est prêt pour les différents challenges".

Avec son équipe taillée pour remporter un 20e titre de champion de France et pour se frotter à l'Euroligue, l'ASVEL sera, une nouvelle fois, dans le costume du favori : "On est habitué à ce costume-là. Mais pour chaque match, peu importe qui jouera, il faudra être focalisé pour gagner. On a fait une bonne préparation, on est tous concentrés avec l'envie de bien faire. On sait qu'on est les chassés, et que ça va être difficile, mais on est impatient".

Une impatience qui prendra fin ce vendredi à 21h.