L’OL enfin d’attaque à Lorient ?

Embourbé à la 12e place du classement, l'OL se déplace ce dimanche à 17h à Lorient pour le compte de la 5e journée de Ligue 1, avec l'espoir de retrouver le chemin de la victoire.



Après un match nul frustrant contre Nîmes la semaine dernière, les hommes de Rudi Garcia espèrent pouvoir débloquer à nouveau le compteur des buts. "On doit faire mieux sur les frappes, on ne cadre pas assez", a relevé Rudi Garcia en conférence de presse d'avant-match. "Nos attaquants vont vite retrouver le chemin des filets et ils vont enchainer", a insisté l'entraineur de l'OL.

Et c'est bien le secteur offensif qui a largement été travaillé cette semaine : "On a travaillé les relations entre les attaquants. On doit améliorer la dernière passe et la finition", a détaillé le technicien lyonnais, rappelant au passage que son groupe devra "continuer à être solidaire défensivement".

"On doit trouver des automatismes", a abondé Tino Kadewere. Et l'attaquant, touché récemment par la perte de son frère de poursuivre : "La confiance va venir au fur et à mesure. J'ai hâte d'inscrire mon premier but, on doit remonter au classement".

Pour cela, l'OL devra être d'attaque en Bretagne, "car on a déjà perdu trop de points", a prévenu Rudi Garcia.