Lorient-OL : Lyon cale encore (1-1)

Après trois matchs sans victoire, l’OL se déplaçait ce dimanche après-midi sur la pelouse du promu Lorient.



Pour créer un électrochoc, Rudi Garcia décidait de faire quelques changements dans son onze de départ. Memphis Depay, annoncé partant, était remplacé par Rayan Cherki tandis que le jeune Sinaly Diomandé était titularisé en défense centrale aux côtés de Jason Denayer et Marcelo, capitaine. Après une première période insipide, Rudi Garcia réagissait à la pause en abandonnant sa défense à trois. Sinaly Diomandé sortait, remplacé par Memphis Depay. Mais là encore, point de sursaut en vue côté lyonnais. A la 63e minute, un but était même inscrit par Yoann Wissa. Après intervention de la VAR, la frappe sous la barre de Lopes était validée (1-0). Il fallait 10 minutes aux coéquipiers d’Houssem Aouar pour égaliser. Léo Dubois, curieusement l’homme le plus dangereux de son équipe, déclenchait une frappe enroulée du gauche qui trompait Paul Nardi (1-1).

Prochaine rencontre de Ligue 1 : l’Olympico avec la réception de Marseille le 4 octobre.