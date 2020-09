Covid-19 : des transferts de patients de Lyon vers l’Ile-de-France cette semaine ?

Le but serait d’éviter l’annulation de certaines opérations chirurgicales.



Des patients de Lyon mais aussi de Marseille atteints du Covid-19 devraient être transférés cette semaine vers des hôpitaux de l’Ile-de-France.

Selon le Journal du Dimanche, cette stratégie du gouvernement a déjà été mise en place au printemps dernier au plus fort de la crise sanitaire.

Plus de 600 transferts avaient en effet été organisés entre les mois de mars et d’avril cette fois-ci de l’Ile-de-France et du Grand-Est vers d’autres régions françaises moins touchées par le coronavirus.