L’humoriste pousse un coup de gueule.



"La lecture des nouvelles mesures me met en colère. Il est très douloureux pour moi de l’écrire : mais le confinement a tué mon père", peut-on lire sur les réseaux sociaux d’Elie Semoun. "C’est quasi criminel d’empêcher nos anciens d’être entouré de l’amour de leurs proches. Parce qu’un Je t’aime, un baiser, un geste valent mieux que la solitude dans laquelle nous plonge la peur de ce virus, pour des raisons qui échappent à tout le monde… et qui tuent notre économie, notre chère culture, nos rapports sociaux et nos parents", conclut-il dans ce même message.

Le père du comédien est décédé le 12 septembre dernier. Atteint de la maladie d’Alzheimer, il résidait au sein de l’EHPAD Saint-Exupéry dans le 8e arrondissement. Elie Semoun avait d’ailleurs lancé en avril dernier un appel pour aider l’établissement.