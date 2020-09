Travaux d’automatisation : des perturbations sur les lignes A et B du métro au mois d’octobre

Les deux lignes fermeront plus tôt certains jours en semaine ou ouvriront plus tard.



Les travaux d’automatisation de la ligne B du métro vont se poursuivre au mois d’octobre. Les conséquences seront multiples pour les voyageurs empruntant le réseau TCL puisque la ligne A et B du métro connaîtront des perturbations.

En ce qui concerne la ligne A, c’est le lundi 19 et le mardi 27 octobre que des difficultés sont attendues. Ces deux soirées, le dernier départ de Vaulx-en-Velin La Soie se fera à 21h01 tandis que le dernier métro de Perrache partira à 21h20.

Le métro B connaîtra des perturbations du lundi au jeudi en soirée tout le mois d’octobre (sauf le lundi 5). Le dernier départ de Charpennes s’effectuera 21h15 alors que le dernier métro de Gare d’Oullins s’élancera à 21h25 (21h12 les 19 et 27 octobre).

A noter également une ouverture de la ligne plus tardive les dimanches 4 et 11 octobre : premier départ de Charpennes à 11h02 et premier départ de Gare d’Oullins à 11h04.

Dans tous les cas, des bus relais seront mis en place sur les deux lignes de métro.