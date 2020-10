Direction le 3e tour de Roland-Garros pour Caroline Garcia !

Le tournoi va se poursuivre pour la Lyonnaise.



Caroline Garcia a décroché ce mercredi soir son billet pour le troisième tour de Roland-Garros. Elle a battu la Biélorusse Aliaksandra Sasnovich en deux sets (7-6/6-2). "Ça a été une grosse bataille mais je m’y attendais. Physiquement, ça a été compliqué, et il fallait jouer avec la tête. Elle m’a donné quelques points qui ont fait basculer le match en ma faveur", a déclaré la n°2 française.

Une qualification dans la douleur puisque la joueuse lyonnaise a fait appel durant la première manche de la rencontre au kiné pour son genou gauche. "Le confinement a causé quelques problèmes, ça a empiré en début de match, mais c’est Roland-Garros et ça aide à se dire que la limite n’est pas là mais un peu plus loin", a précisé Caroline Garcia qui retrouvera au prochain tour la Belge Elise Mertens avec au bout une possible place en huitièmes de finale.