Lyon : le tram déraille après une collision avec une voiture

Deux personnes ont été gravement blessées dans la nuit de mercredi à jeudi.



L’accident s’est déroulé dans la nuit de mercredi à jeudi près de la Halle Tony Garnier.

Selon nos informations, une collision entre le tram T1 et une voiture a eu lieu un peu après minuit. Les deux occupants du véhicule, âgés de 23 et 25 ans, ont été grièvement blessés et transportés à l’hôpital Edouard-Herriot.

Le tram a lui déraillé sans toutefois se coucher sur le bitume. Il n’y a pas eu de blessé parmi les dix passagers présents dans la rame au moment de l’accident.

A noter que la circulation du tram T1 sera perturbée une bonne partie de la journée. Les stations allant de Musée des Confluences à Debourg ne sont plus desservies. Le T6 est également impacté.