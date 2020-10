Université Lyon 3 : les étudiants réclament des cours à distance

Une pétition a été mise en ligne pour faire entendre les élèves, celle-ci comptabilise déjà 1 701 signatures



Alors que le seuil d'alerte a été dépassé à Lyon et dans la région lyonnaise, les mesures sanitaires ont transformé le quotidien des lyonnais. En ce qui concerne les étudiants, la ministre de l'Enseignement Supérieur, Frédérique Vidal, a annoncé que les universités resteraient bel et bien ouvertes. Cette décision a fait réagir les étudiants de Lyon 3 qui n'acceptent plus les conditions auxquelles ils sont soumis.

Dans une pétition mise en ligne, les étudiants demandent une mise en place des cours à distance et de proposer en priorité des solutions numériques comme moyen d'apprentissage.

Je trouve anormal que nous devions mettre nos vies et celles de nos proches en danger pour pouvoir accéder à la scolarité et à l’éducation. Les universités, notamment lyonnaises, sont devenues de véritables clusters. Optimiser les cours à distance permettrait de réduire les effectifs des classe, minimiser l’usage des transports en commun, et de ce fait, des risques.

On nous a répondu plusieurs fois qu'il n’était ni envisagé ni envisageable de proposer d’autres solutions, malgré les recommandations du ministère, et les vidéos alarmantes d’amphithéâtres pleins à craquer qui circulent sur internet.

