Lyon : un mort et cinq blessés graves dans une collision

Le drame s'est déroulé la nuit dernière dans le 3e arrondissement de Lyon.



Deux voitures se sont violement percutées peu avant 3h du matin à l’angle de la rue Baraban et de la rue d’Aubigny. Le bilan est très lourd puisqu’une personne a été tuée dans le choc et cinq autres ont été grièvement blessées et transportées à l'hôpital en état d'urgence absolue. Toutes les victimes sont de jeunes hommes âgés d’une vingtaine années.

Une trentaine de sapeurs-pompiers ont été mobilisés sur l’opération. Une enquête a été ouverte.