Météo France a lancé son alerte ce vendredi matin.



L'alerte orange reste valable jusqu'à la fin de la journée.

Selon le service de météo, "une perturbation fortement pluvieuse traverse l'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes d'ouest en est, avec des pluies qui pourront être particulièrement soutenues sur et à proximité de la vallée du Rhône à partir de 10h de l'Ardèche au Lyonnais et Val de Saône, et sur l'ensemble des départements vers la mi-journée".

Météo France précise que "les pluies pourront être précédées ou s'accompagner d'un fort vent de sud avec des rafales à 70 à 90km/h, frôlant ou atteignant localement les 100km/h". Les cumuls d'ici la soirée devraient être de l'ordre de 50 à 80mm.